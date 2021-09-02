2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 19:20
Текст: Дмитрий Балта
Видео: Евгений Гайва, Александр Шансков

Денис Буцаев рассказал о перспективах раздельного сбора мусора

Руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев о преодолении мусорного кризиса в Магадане, раздельном сборе мусора и развитии отрасли обращения с отходами.

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На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды 14:47
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32