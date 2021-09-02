Глава РСПП оценил перспективы офшорной зоны на Курилах

Офшорная зона на Курильских островах может стать инструментом для привлечения инвестиций. Об этом в интервью "Российской газете" на полях Восточного экономического форума заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Российские офшоры, будь то специальный административный район (САР) в Калининградской области или в приморье, они во многом связаны с возвратом вывезенных капиталов в большей степени, чем с привлечением. А вот что касается офшора на Курилах, то он безусловно может стать инструментом привлечения инвестиций, а не возврата "беглых" капиталов. Он может быть ориентирован не только на японский капитал, но и на инвесторов Юго-Восточной Азии и, может быть, даже американских, канадских инвесторов", - отметил Шохин.

По его словам, 30 лет назад внутри России было несколько "налоговых гаваней", когда отдельные регионы давали бизнесу преимущества и "закачивали" капитал. "Сейчас мы идем по классической модели создания офшорных зон. Те же САРы - это способ создать одинаковые условия для холдинговых структур, которые последние 30 лет структурировались на западных офшорных территориях. Мы возвращаем эти холдинговые структуры в российскую юрисдикцию", - пояснил Шохин.

Глава РСПП также напомнил, что офшоры не только предоставляют компаниям льготные условия работы, но и обременяют их некоторыми условиями, например, инвестициями в инфраструктуру.