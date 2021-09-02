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Власть
02.09.2021 05:09
Текст: Татьяна Дмитракова
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Губернатор Сахалина рассказал о создании офшорной зоны на островах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко о доступности Сахалина и Курил и необходимости создания офшорной зоны на островах.