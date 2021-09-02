Губернатор Сахалина рассказал о создании офшорной зоны на островах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко о доступности Сахалина и Курил и необходимости создания офшорной зоны на островах.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко о доступности Сахалина и Курил и необходимости создания офшорной зоны на островах.
Президент Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр "Океан", где пообщался со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Встреча прошла в рамках марафона "Новое знание"
Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,3 процента. Об этом заявил во Владивостоке первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин. И назвал риски, которые могут этому помешать
На Восточном экономическом форуме будет представлена программа, которая позволит удешевить строительство и реконструкцию жилья на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью "РГ" зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Правительство просчитывает бизнес-модель создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Для этого планируется объединить Владивосток с населением около 600 тысяч человек с Артемом, в котором проживает более 100 тысяч, а также построить новый город-спутник
На следующей неделе президент России будет работать на Дальнем Востоке. Владимир Путин отправится во Владивосток, где помимо участия в Восточном экономическом форуме у него запланирована масса других мероприятий, а также заедет на космодром Восточный
Опубликована расширенная деловая программа Восточного экономического форума. Ключевая тема ВЭФ-2021 - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". В программу включено более 70 деловых мероприятий