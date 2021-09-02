К 2026 году будут полностью газифицированы 35 регионов РФ

В 35 регионах России к 2026 году будет достигнут стопроцентный уровень технически возможной сетевой газификации. Об этом во время дискуссии "Повышение отдачи от нефти и газа для россиян" в рамках Восточного экономического форума заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа - к 2024 году и 2030 году - в июне прошлого года поручил президент страны Владимир Путин.

Виталий Маркелов отметил, что полномасштабная газификация Дальнего Востока началась только с 2008 года, в то время, как в центральной части России она ведется с 40-х годов XX века. Поэтому уровень газификации ДФО сейчас значительно ниже общероссийского. Всего 19,8 процента против 71,4 процента по стране. В Магаданской, Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Бурятия и Забайкалье, по состоянию на 1 января текущего года уровень газификации оставался "нулевым".

Сейчас ситуация постепенно меняется. Так начался поэтапный ввод мощностей Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободном. Текущий статус его готовности - 76,5 процента. После окончательного введения в эксплуатацию в 2024 году ГПЗ с мощностью 42 миллиарда кубометров природного газа в год станет одним из мощнейших в мире предприятий по переработке газа.

"На сегодняшний день запущена первая нитка, и мы обеспечиваем уже с лучшими контрактными показателями поставки в Китайскую Народную Республику", - отметил Виталий Маркелов.

Лидером газификации среди дальневосточных регионов является Сахалинская область. Она первой должна дойти до стопроцентного уровня. По прогнозам экспертов, это случится к 2025 году.

Общий уровень газификации на Дальнем Востоке к 2030 году должен достигнуть 64,1 процента.

Справка "РГ"

Во Владивостоке, на острове Русском, со 2 по 4 сентября проходит VI Восточный экономический форум (ВЭФ). Панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги идут в офлайн и онлайн форматах.