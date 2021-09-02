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Экономика
02.09.2021 11:10
Текст: Евгений Гайва
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Как будут работать беспилотные грузовики и такси. Видеоинтервью с Кириллом Богдановым

Замминистра транспорта Кирилл Богданов в эксклюзивном видеоинтервью "РГ" рассказал о беспилотных грузовиках, беспилотных такси и их конкуренции с таксистами.