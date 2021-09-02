Как развивается сотрудничество между Дальним Востоком и Индией

ВЭФ-2021 проходит в год 50-летия подписания исторического договора между Индией и СССР о мире, дружбе и сотрудничестве.

Генеральный консул Генерального консульства Индии во Владивостоке господин Шаши Бхушан: У Индии и российского Дальнего Востока есть большой потенциал для экономического сотрудничества. Фото: Константин Бахирев

Договор стал выражением общих целей двух наций, а также программы укрепления регионального и глобального мира и безопасности. О региональном сотрудничестве между Дальним Востоком и Индией наша беседа с Генеральным консулом Генконсульства Индии во Владивостоке господином Шаши Бхушан.

Российская газета: Господин Бхушан, знают ли что-нибудь в Индии про российский Дальний Восток?

Господин Бхушан: Конечно. Хотя бы потому, что все знают о Транссибирской железнодорожной магистрали и что ее конечная станция - Владивосток. Я с детства помню, что есть в России такой регион как Дальний Восток. Будучи подростком много читал о Владивостоке и всегда хотел побывать в этом городе. Кроме этого среди ярких ориентиров вашего региона можно назвать амурского тигра, который в России обитает только на Дальнем Востоке. В Индии, как вы знаете, крупнейшая популяция тигров в мире, это обстоятельство нас также сближает. Индийцы знают про остров Сахалин и про Камчатский полуостров, на последнем соотечественников забавляет экзотический для нас зверь - медведь.

В моей стране много блогеров, которые путешествуют по России, организовываются мотопробеги. Их участники рассказывают жителям Индии о вашей стране, показывают фото и видеозаписи. Вот только что мы получили сообщение, что один индийский мотоциклист совершает мотопробег по России. В скором времени он прибудет из Москвы во Владивосток на мотоцикле.

Конечно, после визита на ВЭФ в 2019 году нашего уважаемого премьер-министра Индии Нарендра Моди еще больше людей в Индии узнали о российском Дальнем Востоке, бизнес круги стали проявлять больший интерес к этому региону. Словом, в Индии знают о России, ее просторах, культуре.

РГ: Какие из индийских предприятий уже работают в Дальневосточном федеральном округе?

Господин Бхушан: Во Владивостоке работает два предприятия по огранке алмазов - KGK Group и "М. СУРЕШ Владивосток". В производственно-логистическом комплексе "Янковский" в городе Артеме присутствует индийская компания ООО "Джей Ти", которая занимается не только фасовкой и упаковкой чая, но и добавляет в него ароматизаторы, а также занимается дистрибуцией чая.

В энергетическом секторе Дальнего Востока присутствует "ОНГК Видеш Лтд." в проекте "Сахалин-1", которая владеет 20-процентным пакетом акций этого проекта. Если говорить о нефтегазодобыче, то консорциум индийских компаний при партнерстве Роснефти участвует в разработке месторождений в Якутии. Кроме того, ряд фирм Индии активно занимается импортом коксующегося угля из регионов Дальнего Востока.

РГ: Вот за эти два года, после того как представительная бизнес-миссия из Индия во главе с премьер-министром Нарендра Моди побывала на пятом юбилейном ВЭФ-2019, можно говорить об активизации индийского бизнеса в Дальневосточном округе?

Господин Бхушан: Активизация российско-индийских бизнес-контактов после визита нашего премьер-министра во Владивосток значительно возросла. Увеличился интерес и конкретно к Дальнему Востоку России, мы это четко регистрировали. Но в связи с пандемией COVID-19 количество деловых поездок не было таким обширным. Мы планировали провести ряд бизнес-контактов в режиме видеоконференции, но для предпринимателей он оказался малоинформативным: им надо своими глазами увидеть рабочие площадки, завязать знакомства, детально поговорить… Но мы тем не менее оптимистично смотрим в будущее, надеемся на снижение остроты пандемии, на то, что после ВЭФ-2021 у индийских бизнесменов будет больше возможности проявлять предпринимательскую активность.

Кстати, вы знаете, что после визита во Владивосток премьер-министра Нарендра Моди была достигнута договоренность о выделении Индией кредита в размере 1 миллиарда долларов для развития Дальнего Востока для тех компаний, которые готовы создавать совместные предприятия или организовывать иные экономические проекты в регионе. До сих пор идут обсуждения технических деталей этой договоренности, и есть надежда на скорое достижение результата.

РГ: Специалисты и рабочая сила из Индии присутствуют на Дальнем Востоке?

Господин Бхушан: Да, присутствует. Более тысячи индийских строителей работают на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободном в Амурской области. Базирующиеся в Москве индийские строительные компании, знаю, присматриваются к ДФО для участия в строительстве тех или иных объектов.

РГ: Российская Федерация активно развивает Арктический регион, делает большую ставку на Северный морской путь. Индии Севморпуть интересен?

Господин Бхушан: Да, конечно, он представляет большой интерес для Индии как в плане доставки товаров в Европу, так и в плане организации морского коридора Владивосток - Чинай, о чем в рамках ВЭФ-2019 договорились Нарендра Моди и Владимир Путин.

Чинай - восточный порт в Индийском океане, Владивосток - восточные ворота России в Тихом океане, поэтому логично интенсифицировать и торговые контакты между нашими странами, и транспортировку индийских товаров в Европу через морскую линию и Севморпуть. Технические аспекты этой инициативы еще дорабатываются. И мы позитивно смотрим на процесс.

Кроме этого, идет разработка проекта по строительству терминала по сжижению природного газа на Камчатке. В этом ключе Севморпуть тоже представляет интерес для Индии как возможность получить доступ к углеводородам и природному газу Арктики. Мы надеемся, что Севморпуть после строительства перевалочного терминала на Камчатке обеспечит Индии лучший доступ к арктическому сжиженному природному газу.