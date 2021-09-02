Концессии и облигации ДОМ.РФ помогут построить "Дальневосточные кварталы"

Коммунальные объекты для нового жилья на Дальнем Востоке будут строить с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и механизма "Дальневосточная концессия". Соответствующее соглашение о намерениях подписали генеральные директора ДОМ.РФ Виталий Мутко и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов на полях Восточного экономического форума-2021.

По мнению Виталия Мутко, совместное использование двух эффективных механизмов позволит привлечь средства инвесторов к созданию инфраструктуры, необходимой для новых жилых районов. Первым проектом, для которого применят новые механизмы, может стать территория "Горохового поля" в Магадане. Там намерены построить более 200 тысяч квадратных метров жилья, школы, детские сады, поликлиники и улично-дорожную сеть.

- Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ - один из важнейших финансовых инструментов для поддержки и развития строительной отрасли. Использование данного инструмента на Дальнем Востоке особенно актуально, - подчеркнул гендиректор ДОМ.РФ.

- Соглашение, подписанное сегодня с Единым институтом развития ДОМ.РФ, усилит наш инвестиционный акселератор новыми инструментами для застройщиков Дальнего Востока. Наш совместный продукт позволит минимизировать затраты инвесторов на обеспечение жилых комплексов инфраструктурой, - подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, участвовавший в подписании документа в режиме видеоконференции.

Игорь Носов отметил, что для реализации программы "Дальневосточный квартал" будут утверждены стандарты и правила проведения конкурсного отбора застройщиков. Необходимые проекты документов уже готовы.

Программа "Дальневосточный квартал" направлена на инструмент увеличения ввода жилья с сопутствующей инфраструктурой и снижения стоимости квадратного метра, а также улучшения стандартов строительства. Об этом ранее говорил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

- В рамках программы мы постараемся сделать так, чтобы жилье строилось дешевле. Потому что компании, которые придут в территорию опережающего развития, во-первых, не будут платить всего объема налогов, они сэкономят на налоговых преференциях. Во-вторых, они получат уже готовую землю и инфраструктуру. Принципиально создать понятный и прозрачный механизм, чтобы вот эти преимущества, которые получат компании, работали на снижение стоимости. Во всех регионах Дальнего Востока мы будем начинать работу по строительству более дешевого жилья для людей, - отметил Трутнев.

Справка "РГ"

ДОМ.РФ поможет создать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Финансированием проектов занимается дочернее общество ДОМ.РФ. Денежные средства от размещения облигаций выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.