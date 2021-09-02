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02.09.2021 04:42
Рубрика: Экономика

Малый бизнес в ДФО привлек 10 млрд рублей благодаря гарантийным фондам

Текст: Анна Бондаренко

Малый бизнес, работающий на Дальнем Востоке, за шесть месяцев этого года привлек 10 миллиардов рублей финансирования под поручительства региональных гарантийный фондов, заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока" Восточного экономического форума.

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По его словам, в Дальневосточном федеральном округе за первое полугодие 2021-го было предоставлено более 580 поручительств. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Гарантийная поддержка на сумму более 3,7 миллиарда рублей превысила объем выданных поручительств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51 процент. Это позволило МСП привлечь финансирование на общую сумму более 10 миллиардов.

Согласно данным корпорации, за поддержкой в гарантийные фонды чаще всего обращались представители строительной отрасли, сельского хозяйства, промышленного производства.

В первой тройке по выдаче поручительств - гарантийные фонды Приморья, Хабаровского края и Республики Бурятия.

Исаевич также отметил, что благодаря гарантийной поддержке многие малые и средние предприятия смогли сохранить рабочие места и продолжить работу в сложный период.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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