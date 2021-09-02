Министр труда Котяков назвал самые перспективные профессии

Профессии, которые будут наиболее востребованы в России в ближайшие годы, назвал министр труда и соцзащиты населения Антон Котяков. "Вызовы и перспективы российского рынка труда" обсудили на одной из сессий VI Восточного экономического форума.

Наиболее динамично растущей отраслью экономики является IT-индустрия, отметил он. В ближайшие 8-9 лет IT-индустрии понадобятся более 2 миллионов человек.

Также идет рост занятости в сфере гостеприимства и в сфере услуг, что соответствует запросу со стороны общества.

Кроме того, играет роль демография - увеличение продолжительности жизни формирует запрос на специалистов в сфере социальных услуг. Будут востребованы профессионалы в сфере систем долговременного ухода за пожилыми людьми, дополнительных сервисов в сфере здравоохранения.