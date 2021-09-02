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Экономика
02.09.2021 09:55
Текст: Марина Трубилина
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Мутко анонсировал новые льготы для ипотечников и строительство дорог

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в эксклюзивном видеоинтервью "РГ" о новых льготах для ипотечных заемщиков, строительстве дорог в частном секторе и о том, кем должна регулироваться площадь квартир в новостройках.