Мутко анонсировал новые льготы для ипотечников и строительство дорог

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в эксклюзивном видеоинтервью "РГ" о новых льготах для ипотечных заемщиков, строительстве дорог в частном секторе и о том, кем должна регулироваться площадь квартир в новостройках.