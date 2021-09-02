Мутко: Местные власти должны настаивать на малоэтажной застройке

Развитие индивидуального жилищного строительства зависит от того, насколько подготовлена территория под застройку, градостроительных планов и наличия инженерных коммуникаций, сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью "Российской газете" на Восточном экономическом форуме.

Опросы общественного мнения показывают, что до 70% семей хотели бы жить в собственном доме, отметил Мутко, но поддержка ИЖС практически отсутствует: нет сертифицированных застройщиков, нет проектов, прошедших экспертизу. Доля кредитов на ИЖС в ипотеке - около 5%. "Мне кажется, это сдерживающие факторы. Если разбюрократизировать этот процесс, подготовить меры поддержки ИЖС, мы увидим совершенно другие цифры", - сказал он. Очень многое зависит от подготовленных территорий, градостроительных планов, инженерной подготовки. За последние годы тысячи гектаров земли были переданы многодетным семьям, но там никто не подготовил инфраструктуру, и эти участки простаивают, отметил Мутко. "Мне кажется, у этой темы очень большая перспектива при хорошей поддержке", - считает он. Для развития ИЖС ДОМ.РФ проводит конкурс типовых проектов индивидуальных домов, который будет завершен к концу года. В рамках пилотного проекта льготной ипотеки на ИЖС, который был разработан ДОМ.РФ с банком ДОМ.РФ, за три месяца было выдано около 2,5 млрд рублей. Это говорит о востребованности строительства частных домов, считает Мутко.

Всегда выгоднее строить многоэтажный дом, чем поселок индивидуальных домов, отмечают в ДОМ.РФ. Прибыль от продаж в пересчете на площадь земельного участка под застройку выше, больше метров введенного жилья. Но тогда можно прийти к ситуации, когда все населенные пункты будут состоять из многоквартирных домов, это неверный подход, так как он исключает формирование комфортной жилой среды и не учитывает запрос населения, считают в компании. "Это в первую очередь задача местных властей (регионов и муниципалитетов) - своими полномочиями скорректировать документы территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющие зоны застройки исключительно под ИЖС и устанавливающие градостроительные регламенты (в том числе предельные параметры объектов строительства) для таких зон", - отмечают в ДОМ.РФ. Территории для застройки индивидуальными домами должны быть с развитой инфраструктурой и вблизи мест приложения труда. "Необходим переход всех муниципалитетов к применению комплексного подхода при формировании участков для индивидуального жилищного строительства", - подчеркивают в компании.