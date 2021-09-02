Названы три главных вызова для Арктики и Дальнего Востока

Изменение климата, технологий и государственной политики являются основными вызовами, стоящими перед Дальним Востоком и Арктикой. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" в рамках Восточного экономического форума.

"Первое - это изменение климата. Это вызов, на который мы практически не можем влиять. Только адаптироваться. Второй большой вызов - изменение технологий. Можем адаптироваться и участвовать. Третий вызов именно перед Дальним Востоком и Арктикой - изменение государственной политики", - отметил министр.

Говоря о развитии технологий, Чекунков заявил, что они несут риски для структуры экономики Дальнего Востока и Арктики - "доля угля и углеводородов будет уменьшаться, не до конца понятна скорость".

"Изменение государственной политики - сугубо российский риск… Если мы как Российская Федерация когда-либо откажемся от этой миссии - создать новое качество жизни на Дальнем Востоке, сделать комфортным, технологичным русский Север - если мы откажемся, из-за того, что нужно много времени, много ресурсов, много терпения - то мы откажемся от развития самой России", - добавил глава Минвостокравития.