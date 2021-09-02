Во Владивостоке открылся VI Восточный экономический форум

Шестой по счету Восточный экономический форум открылся в столице Приморья. Мероприятие проходит в кампусе на острове Русский.

Гости ВЭФ начали прибывать во Владивосток накануне. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в этом году форум может побить рекорд по числу иностранных делегаций. На ВЭФ-2021, несмотря на пандемию, заявились 66 стран.

Программа форума включает свыше 70 мероприятий - это панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Главная тема ВЭФ - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. По словам Трутнева, форум способствует привлечению инвестиций в регион. "Мы хотим одного - добиться от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, чтобы они постоянно держали в фокусе своего внимания вопросы, влияющие на развитие ДФО", - подчеркнул вице-премьер.

На первых сессиях обсудили перспективы российского рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и другие темы.

В рамках бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на первый план выйдет сотрудничество со странами АСЕАН - в частности, совместные проекты в области энергетики, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.

А во время сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" будет поднят вопрос, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктики.

Третьего сентября состоится пленарное заседание с участием лидеров стран АТР.

Программу ВЭФ-2021 можно посмотреть на официальном сайте форума.