Песков на марафоне "Новое знание" объяснил отсутствие у Путина страниц в соцсетях

У президента нет времени вести страницы в социальных сетях, при этом он против того, чтобы это делали за него другие. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"У Путина нет социальных сетей", - подчеркнул Песков, заметив, что президент объяснял это нехваткой времени.

"Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

При этом Кремль, правительство и некоторые министерства все больше присутствуют в социальных сетях, сообщил Песков.