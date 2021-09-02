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Экономика
02.09.2021 10:10
Текст: Евгений Гайва, Дмитрий Балта
Видео: Александр Шансков

Продлят ли в России программу туристического кешбэка. Видеоинтервью с Андреем Игнатьевым

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эксклюзивном видеоинтервью "РГ" рассказал о продлении туристического кешбэка и ценах на осенние туры в Краснодарский край.