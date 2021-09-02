Путин поручил автоматически субсидировать льготные авиаперевозки в ДФО

Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, при которой в некоторых регионах Дальнего Востока граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты.

"Либо исчерпан лимит этих билетов, либо регион вовсе не получил субсидии", - сказал президент на совещании по вопросам социально- экономического развития Дальнего Востока. По его словам, льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года.

"Я хочу, чтобы меня услышали коллеги, прежде всего из федеральных министерств. Такая ситуация, конечно, недопустима", - указал Путин.

Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле.

"Все граждане РФ - мы все проживаем в одной стране, и нам нужно обеспечить связанность территорий и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", - сказал Путин.

Президент поручил Минфину и Министерству транспорта подготовить и внести свои предложения на эту тему.

Путин также заявил, что цена на билеты единой дальневосточной авиакомпании должна быть доступной для людей.

"Обращаю внимание: самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъемной для людей", - сказал он.