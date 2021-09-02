Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока

Владимир Путин в четверг на полях Восточного экономического форума проводит совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Реагируя на прозвучавшие от челенов правительства и губернаторов предложения, Путин дал поручение Минфину внимательно их проработать.

"Нужно внимательно все это рассмотреть, проработать с коллегами, вникнуть в специфику тех вопросов, которые мы сейчас обсуждали, и подойти к решению этих вопросов по-государственному, не с общим трафаретом "все сестрам по серьгам", а исходя из специфики региона", - отметил президент.

Ранее Путин поручил автоматически выделять субсидии на льготные авиаперевозки в ДФО и попросил правительство представить предложения по вопросам соцгарантий в ДФО.