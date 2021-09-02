Путин рассказал о планах на Северный морской путь

"В 1986, что ли, году Советский Союз осуществил самый большой объем перевозок по Северному морскому пути. Это было то ли 6,3 , то ли 7,3 млн тонн. А в прошлом году знаете сколько? 33 млн тонн. А в 2024 году планируется 80 млн тонн", - отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что это колоссальный объем работы.
По словам президента, Северный морской путь имеет большие перспективы, и "неслучайно многие государства хотят сюда прийти и работать, использовать этот маршрут". "Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка", - объяснил Путин. Президент также напомнил, что 18% территории России занимает арктическая зона, поэтому важно развитие СМП и всего региона.
Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира.