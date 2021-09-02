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Власть
02.09.2021 16:41
Текст: Айсель Герейханова

Путин рассказал о планах на Северный морской путь

Владимир Путин в четверг посетил Дальневосточный тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского. Там во время общения с курсантами президент рассказал, что в 2024 году по Северному морскому пути (СМП) планируется перевезти 80 млн тонн грузов.

"В 1986, что ли, году Советский Союз осуществил самый большой объем перевозок по Северному морскому пути. Это было то ли 6,3 , то ли 7,3 млн тонн. А в прошлом году знаете сколько? 33 млн тонн. А в 2024 году планируется 80 млн тонн", - отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что это колоссальный объем работы.

Фото: Евгений Паулин/ РИА Новости
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По словам президента, Северный морской путь имеет большие перспективы, и "неслучайно многие государства хотят сюда прийти и работать, использовать этот маршрут". "Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка", - объяснил Путин. Президент также напомнил, что 18% территории России занимает арктическая зона, поэтому важно развитие СМП и всего региона.

Тренажерный центр был введен в эксплуатацию в 2021 году, на его базе ведется подготовка членов экипажей многофункциональных судов, привлекаются специалисты со всего мира.

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