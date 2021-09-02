Путин: Результаты программ по развитию Дальнего Востока уже есть

Необходимо осмысленно, напряженно и целенаправленно работать над достижением целей по развитию Дальневосточного региона, заявил президент России Владимир Путин.

"Дальневосточный регион для России имеет колоссальное значение в силу своего колоссального потенциала… Наша задача не только в том, чтобы сохранить все, что было сделано нашими предшественниками, а приумножить, и приумножить многократно, имея в виду, что эта территория очень перспективная", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Оно прошло в рамках Восточного экономического форума.

Президент обратил внимание на то, как развиваются страны азиатского региона. "У России есть такая счастливая возможность, развивая эти территории, быть частью этого бурно развивающегося мира, - продолжил он. - В силу этих обстоятельств мы и запустили те программы развития, которые сейчас только-только разворачиваются. Правда, результаты уже есть".

По словам Владимира Путина, чтобы сохранить эти позитивные темпы, нужно "осмысленно, напряженно, целенаправленно работать над достижением тех рубежей, которые нами обозначены, достижением тех целей, которые мы перед собой ставим".

Кроме того, глава государства попросил участников совещания помочь в подготовке поручений, чтобы обозначить реперные точки движения вперед по тем направлениям, которые были обозначены.