Путин заявил о необходимости новых мер поддержки семей с детьми

Мер поддержки семьи с детьми пока недостаточно, особенно дополнительные действия нужны на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании на полях Восточного экономического форума.

Многие из введенных мер поддержки семей - новые для России. "Мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать", - напомнил Владимир Путин.

Особые меры поддержки семей с детьми нужны в Дальневосточном федеральном округе, подчеркнул президент. Так же, как в экономике создаются наиболее привлекательные условия для инвестиций в этом регионе, так же нужны и условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь.

"Я вас прошу все-таки не сбрасывать со счетов эти предложения, а их проработать", - обратился к чиновникам Путин.