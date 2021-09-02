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Власть
02.09.2021 15:20
Текст: Татьяна Замахина

Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно

Президент РФ Владимир Путин поручил сделать вопрос о здравоохранении на Дальнем Востоке отдельным направлением работы Госсовета. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития соответствующего федерального округа.

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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В ходе совещания губернатор Магаданской области Сергей Носов доложил главе государства о проблемах в сфере здравоохранения в регионах ДФО. Так, не удается выполнить нормативы ОМС в населенных пунктах с численностью населения до десяти человек.

Президент в ответ поручил выделить эту тему в качестве отдельного направления работы комиссии Госсовета по направлению "Здравоохранение". "Назовем ее подкомиссией и пускай Носов Сергей Константинович ее возглавит", - добавил Путин.