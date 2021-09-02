Росреестр создаст цифровой ресурс по земле и недвижимости

По его словам, сейчас в России в Едином государственном реестре недвижимости содержится достаточно большое количество неточных данных, нормативная база устарела, отсутствуют современные аналитические эксперименты.

Росреестр предлагает Стратегическую инициативу агрессивного развития инфраструктуры. Инициативы полгода отрабатывались под кураторском заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Как результат - мы внесли в правительство России проект государственной программы "Национальная система пространственных данных". Это системообразующий документ, который по духу, по смыслу соответствует лучшим мировым практикам. По амбициям - у нас есть все шансы стать лидерами к 2025 году. Ключевые инициативы - создание единой геодезической сети программно-аппаратного комплекса, единой цифровой платформы не только как среды консолидации данных, но и как среды разработки. Это оценка экономического потенциала по развитию территории, - пояснил глава Росреестра.

Первым шагом стало создание единого ресурса по земле и недвижимости в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Пермском крае и Иркутской области. Уже создан прототип геопортала, где консолидированы данные из 21 информационной системы, содержащих сведения о земле и невидимости.

- Данные содержат 86 базовых слоев, по сути, это цифровой профиль объекта недвижимости. Кроме того, мы уже тестируем прототипы сервисов, в том числе "Земля для стройки", "Земля просто", "Земля для туризма", сервисов, связанных с аналитикой больших данных. К концу года планируем подвести итоги эксперимента и далее масштабировать его на другие регионы, - добавил Скуфинский.

Согласно планам Росреестра, в результате реформ в российских регионах до одного дня уменьшится срок регистрации, данные и учетно-регистрационные действия будут совершаться в электронном виде в объеме не менее 80 процентов от общего количества. Доступ к единой картографической информации будет предоставляться в режиме реального времени.

- Мы обеспечим полные и точные данные единого государственного реестра, прежде всего реестра недвижимости, - пообещал руководитель ведомства.