2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 13:30
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Росреестр создаст цифровой ресурс по земле и недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала эксперимент по созданию цифрового ресурса, где будут содержаться сведения о земле и недвижимости. Эксперимент проводится в четырех регионах РФ, сообщил на сессии "Цифровой двойник. Будущее пространственных данных" Восточного экономического форума руководитель ведомства Олег Скуфинский.

По его словам, сейчас в России в Едином государственном реестре недвижимости содержится достаточно большое количество неточных данных, нормативная база устарела, отсутствуют современные аналитические эксперименты.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Росреестр предлагает Стратегическую инициативу агрессивного развития инфраструктуры. Инициативы полгода отрабатывались под кураторском заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Как результат - мы внесли в правительство России проект государственной программы "Национальная система пространственных данных". Это системообразующий документ, который по духу, по смыслу соответствует лучшим мировым практикам. По амбициям - у нас есть все шансы стать лидерами к 2025 году. Ключевые инициативы - создание единой геодезической сети программно-аппаратного комплекса, единой цифровой платформы не только как среды консолидации данных, но и как среды разработки. Это оценка экономического потенциала по развитию территории, - пояснил глава Росреестра.

Первым шагом стало создание единого ресурса по земле и недвижимости в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Пермском крае и Иркутской области. Уже создан прототип геопортала, где консолидированы данные из 21 информационной системы, содержащих сведения о земле и невидимости.

- Данные содержат 86 базовых слоев, по сути, это цифровой профиль объекта недвижимости. Кроме того, мы уже тестируем прототипы сервисов, в том числе "Земля для стройки", "Земля просто", "Земля для туризма", сервисов, связанных с аналитикой больших данных. К концу года планируем подвести итоги эксперимента и далее масштабировать его на другие регионы, - добавил Скуфинский.

Согласно планам Росреестра, в результате реформ в российских регионах до одного дня уменьшится срок регистрации, данные и учетно-регистрационные действия будут совершаться в электронном виде в объеме не менее 80 процентов от общего количества. Доступ к единой картографической информации будет предоставляться в режиме реального времени.

- Мы обеспечим полные и точные данные единого государственного реестра, прежде всего реестра недвижимости, - пообещал руководитель ведомства.

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