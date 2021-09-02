Турков: Системы мелиорации нужно передать в федеральную собственность

Передать бесхозяйные мелиоративные системы на баланс федерального бюджета предложило министерство сельского хозяйства Амурской области. Об этом сообщил его глава Олег Турков на сессии "Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность?" Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, в большинстве своем предприятия сельского хозяйства не хотят заниматься мелиорацией по разным причинам.

- Единственный выход - мелиоративные системы на баланс должна принять Российская Федерация, затем передать их в ведение региональных минводхозов. И затем в рамках госзадания планируются средства, производится мелиорация, восстанавливаются земли. Это самый эффективный путь, - сказал Турков.

Как он отметил, опыт свидетельствует, что урожайность земель, на которых проведена мелиорация, увеличивается сразу в два-три раза. Предложение уже поддержано в минсельхозе РФ и сейчас идет проработка механизмов его реализации.

Как заявил на этой же сессии генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин, на Дальнем Востоке 700 тысяч гектаров земли требует строительства или восстановления мелиоративных систем.