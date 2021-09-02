В 2021 году на Дальний Восток привлечено полтриллиона инвестиций

Объем инвестиций в проекты Дальнего Востока, получившие государственную поддержку, в 2021 году составил полтриллиона рублей, говорится в пресс-релизе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. Отмечается, что сегодня они, при расчете на душу населения, на 39% превышают среднероссийский уровень.

Между тем, по словам вице-премьера, благодаря господдержке и частным инвестициям, на Дальнем Востоке уже построено 417 новых предприятий, создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года их число составит около 84 тысяч. При этом расходы государства на создание преференциальных зон в этом федеральном округе уже окупились. Например, от деятельности предприятий, несмотря на то, что они работали в льготном режиме, бюджет получил 42 млрд дополнительных доходов, покрыв расходы.

Трутнев подчеркнул, что у Дальнего Востока достаточно высокие возможности для развития чистой энергетики. Еще одно важное направление, которое государство будет развивать в ближайшие годы - создание в федеральном округе комфортных условий для жизни людей. Вице-премьер пояснил, что это не только рабочие места, но и комфортное жилье, места для отдыха, условия для обучения детей, получения квалифицированной медицинской помощи. "Будем уделять этому всё больше внимания, делать так, чтобы жить на Дальнем Востоке становилось удобнее, чем в Центральных регионах страны", - заключил он.