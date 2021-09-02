В Якутии запустили первую гибридную электростанцию

В Верхоянском районе Якутии 2 сентября запустили первую гибридную электростанцию - АГЭК "Табалах". Торжественное открытие прошло на Восточном экономическом форуме. Был организован телемост между Владивостоком и поселком Улахан-Кюель" (Табалах) в Якутии.

Этот уникальный для республики проект реализован РусГидро при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестор проекта - "Комплексные энергетические решения" (КЭР), сообщает пресс-служба главы республики. Подрядчиком выступила компания "ЭнергоСпецРемонт".

Энергокомплекс еще интересен тем, что он был запущен в короткий срок - чуть больше года. Это стало возможным благодаря механизму энергосервисных договоров - финансирование всех работ шло за счет инвесторов. Возврат инвестиций ожидается примерно через десять лет и в основном за счет сэкономленных расходов на топливо в тарифе.

Гибридная электростанция представляет собой солнечную электростанцию мощностью 404 кВт и дизельную мощностью 600 кВт. А также системы накопления энергии емкостью 100 кВт.

По словам генерального директора "ЭнергоСпецРемонт" Данила Михайлова, эта уникальная гибридная электростанция "Табалах" за счет использования солнечных батарей, накопителя энергии и ОСУ позволяет снизить расход дизельного топлива почти вдвое.

"Энергокомплекс способен вырабатывать более 1,34 млн кВт ч в год электроэнергии, что вполне достаточно для надежного и бесперебойного снабжения электричеством поселка Улахан-Кюель, где проживает около тысячи человек, - отметил Михайлов. - Очень жаль, что в этот энергокомплекс не включена котельная. Считаю, что в арктических поселках вся энергетика должна быть в одних руках".

Элементы каждого энергокомплекса будут объединены автоматизированной системой управления, обеспечивающей наиболее эффективную работу с минимизацией потребления топлива, передает ЯСИА.

"Благодаря вводу гибридной электростанции жители смогут получить более дешевую, экологически чистую и стабильную электроэнергию. До 2024 года мы планируем аналогичным образом модернизировать дизельные электростанции еще в 71 населенном пункте, что повысит качество жизни населения в отдаленных территориях", - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

По информации ЯСИА, строительство подобных гибридных электростанций запланировано еще в 71 населенном пункте республики. До конца 2022 года будут построены и введены в эксплуатацию энергокомплексы в пяти населенных пунктах Якутии - селах Хонуу, Кулун-Елбют, Сасыр, Тебюлях Момского района и в городе Верхоянске. Это должно стать крупнейшим проектом по развитию солнечной энергетики в изолированных районах России.