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02.09.2021 04:52
Рубрика: Власть

Валерий Лимаренко: Офшорная зона позволит развивать туризм на Курилах

Текст: Татьяна Дмитракова

Губернатор Сахалинской области на полях Восточного экономического форума сообщил, что на Курильских островах планируется реализовать ряд интересных туристических проектов.

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- Бизнес собирается строить на Курилах дополнительные гостиницы, рестораны. И предложение создать офшорную зону на островах нацелено в том числе и на то, чтобы развивать туризм, - подчеркнул Лимаренко.

На Сахалине внимание туристов прежде всего привлекут два проекта.

- На нашем главном горнолыжном курорте "Горный воздух" уже более 30 километров трасс. И мы поставили задачу за ближайшую пятилетку увеличить их протяженность вдвое, - рассказал глава региона. - Кроме того, мы намерены развивать проект "Лагуна Буссэ" - экологический туристический парк.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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