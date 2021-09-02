Валерий Лимаренко: Офшорная зона позволит развивать туризм на Курилах

Губернатор Сахалинской области на полях Восточного экономического форума сообщил, что на Курильских островах планируется реализовать ряд интересных туристических проектов.

- Бизнес собирается строить на Курилах дополнительные гостиницы, рестораны. И предложение создать офшорную зону на островах нацелено в том числе и на то, чтобы развивать туризм, - подчеркнул Лимаренко.

На Сахалине внимание туристов прежде всего привлекут два проекта.

- На нашем главном горнолыжном курорте "Горный воздух" уже более 30 километров трасс. И мы поставили задачу за ближайшую пятилетку увеличить их протяженность вдвое, - рассказал глава региона. - Кроме того, мы намерены развивать проект "Лагуна Буссэ" - экологический туристический парк.