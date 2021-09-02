ВЭБ.РФ запустит аналитическую систему "ГеоВЭБ"

ВЭБ.РФ к декабрю текущего года планирует запустить аналитическую систему "ГеоВЭБ", сообщила во время сессии "Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока" Восточного экономического форума директор по направлениям МСП и закупок ВЭБ.РФ Марина Романова.

С помощью системы можно будет оценить, какой инвестиционный проект окажет наибольший эффект для развития города в рамках имеющихся национальных целей.

"ВЭБ.РФ традиционно воспринимался как институт, который занимается крупными инвестиционными проектами. Мы работаем с такой темой, как экономика в городах, и считаем одним из своих приоритетов - повышение комфортности жизни граждан в городах", - пояснила Романова, добавив, что корпорация организовала подготовку команд 100 городов страны.

В процессе обучения команды получают знания, на какие меры поддержки могут рассчитывать.

"Нам важен двойной контакт - со стороны команд мэров городов, какой интересный опыт взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства у них есть. Мы также ездим по городам, чтобы посмотреть, где и как создают комфортную среду, как выглядят города, как власти занимаются созданием комфортной среды, так как считаем, что предприниматель создает общественную ценность. Именно от того, как будет себя чувствовать предприниматель в городах, зависит комфорт граждан", - подчеркнула она.

В ВЭБ.РФ созданы специальные проектные команды по 14 направлениям, таким как образование, здравоохранение, ЖКХ, общественный транспорт. Отдельно выделено направление по малому бизнесу. ВЭБ осуществляет координацию 12 институтов развития с их мерами поддержки.

Следующим шагом станет создание аналитической системы, в которую вложены показатели социально-экономического развития, статистические данные, обследования, геоинформационные данные, и сведения о почти восьми миллионах бухгалтерских балансов, собранных с 2000 года. "На основе внедряемых алгоритмов принятия решений и научных подходов, ретроспективных данных строим прогноз до 2030 года", - пояснила представитель ВЭБ.РФ.