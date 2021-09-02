Вице-президент ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев: "Чистая Арктика" начнется с Норильска

Значимой частью повестки Восточного экономического форума стали экология и устойчивое развитие. Насколько это актуально для "Норильского Никеля", и какие темы компания поднимает в этом году во Владивостоке?

Андрей Грачев: Сейчас закончилась профильная сессия по устойчивому развитию, которую проводил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов, и основной темой было взаимодействие государства, бизнеса и общества с точки зрения защиты особо охраняемых природных территорий.

Для нас тема устойчивого развития не нова - сегодня это важно для успеха любой компании на рынке. И "Норильский никель" привержен принципам устойчивого развития Организации Объединенных Наций, мы являемся подписантами глобального договора ООН.

Эти принципы отражены в нашей деятельности, в частности, в экологической политике, в политике сохранения биологического разнообразия и оценки воздействия на окружающую среду. Все это - столпы общей концепции устойчивого развития. Если мы берем принципы ESG - environmental, social, governance (экологическая, социальная и управленческая ответственность), то на первом месте, конечно, environmental, то есть экология.

Летом мы приняли стратегию в области экологии и изменения климата. Эта стратегия предполагает шесть наиболее важных сфер - основных областей с точки зрения нашего воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие. Стратегия рассчитана на десять лет. В программу входят 335 мероприятий, их общий бюджет - 686 миллиардов рублей. Вот такие приоритеты.

В этом году на Таймыре работают две крупные научные экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук и Полярного фонда Чилингарова. Можно ли говорить, что есть какие-то первые итоги?

Андрей Грачев: Есть отчет по первой Большой норильской экспедиции, итоги которой были заслужены на заседании Академии наук, сейчас проводится вторая экспедиция.

Мы бы хотели получить результаты второй экспедиции, сравнить их с прошлогодними, а затем уже с какими-то выводами выйти в публичную сферу, чтобы предать огласке.

Большая норильская экспедиция-2 - это 14 научных учреждений Российской Федерации (в основном - Сибирское отделение РАН). Это 36 ученых, которые должны не только определить нынешний статус территории с точки зрения экологии, но и предложить нам наиболее совершенные и эффективные технологии очистки. Они должны также проработать основные принципы хозяйствования компании в Арктической зоне РФ. Эти принципы и технологии, вероятно, могут применяться не только нами, но и другими компаниями.

Примерно такие же цели ставит перед собой Полярная экспедиция Артура Николаевича Чилингарова, но там охват территории побольше, привлечены 76 ученых и научных работников из десяти научных учреждений РФ.

В августе проходило совещание с представителями "Норникеля", Минстроя России, правительства Красноярского края. Как продвигается тема реновации Норильска? Можно ли говорить о каких-то этапах этого процесса?

Андрей Грачев: У нас закончилась теоретическая часть. Мы уже заключили соглашение. Разработана программа. Она включает не только строительство домов, но и ремонт инфраструктурных объектов. Мы вкладываем совместно с государством 120 миллиардов рублей - из них 81,3 млрд инвестирует "Норникель".

Недавно мы со статс-секретарем Министерства Дальнего Востока были в Норильске и с удовольствием отметили, что после теоретической части началась практическая.

Во-первых - с точки зрения очистки территории. Принята соответствующая программа, и по указанию президента компании выделено 40 миллиардов рублей на большую приборку Норильска. Она рассчитана на десять лет. В нынешнем году запланировали убрать 195 тысяч тонн мусора, 89 тысяч тонн металлолома, очистить семь миллионов квадратных метров территории. В апреле мы начали работу по этой программе, и уже вывезено 73 тысячи тонн мусора, очищена территория размером в десять футбольных полей.

В этом году планируем ликвидировать 56 заброшенных построек, из них десять уже убраны, то есть появились площадки для строительства новых зданий.

Мы посетили в Талнахе (это район Норильска) площадку, на которой намечено создание одного из самых совершенных медицинских комплексов, рассчитанного на 1100 посещений в сутки. За 24 часа специалисты этой больницы смогут взять 4,5 тысячи анализов.

В конце 2021 года мы сдадим новое пожарное депо. Будем закупать для него пожарную технику.

Уже фактически готова площадка для строительства школы на 1100 учеников - одной из самых современных не только в Норильске, но и во всем Красноярском крае. Рядом зачищены площадки для двух девятиэтажных домов.

На сессии ВЭФ, посвященной защите особо охраняемых природных территорий, вы говорили, что планируете подписать соглашение с Минприроды России по поддержке мероприятий, направленных на сохранение и восстановление популяции белых медведей. Не могли бы хотя бы в общих чертах рассказать о том, что предусматривает это соглашение?

Андрей Грачев: Предполагается целый комплекс мер, которые нам совместно с министерством предстоит проработать. Это и укрепление материально-технической базы организации, которая будет этим заниматься, и создание научно-образовательных программ, и непосредственно мероприятия по сохранению популяции белого медведя. Компания "Норильский никель" готова этот проект профинансировать.

Кроме того, с благословения министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Александровича Козлова проект "Чистая Арктика" начат с Норильска. В проекте активно участвуют Общероссийский народный фронт, волонтеры, в том числе и наши корпоративные. Сейчас эти два проекта можно считать самыми современными, самыми свежими. Мы готовы подписать это соглашение, и оно уже находится в стадии разработки.