Владимир Путин считает, что жить далеко от Москвы не значит жить хуже

Владимир Путин призвал развивать Дальний Восток сейчас, чтобы уже завтра был ощутимый результат. Доступные цены на авиабилеты, медицинская реабилитация после ковида, нехватка врачей и проблемы демографии стали главными темами совещания по социально-экономическому развитию этого региона. Путин провел его на полях Восточного экономического форума. Российские власти при развитии Дальнего Востока должны опираться не на "безликие нормативы", а на понимание стратегического значения этой территории, призвал президент. "Людям, которые здесь живут или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни. Не когда-то, в совсем отдаленной перспективе, а уже сейчас либо в самом ближайшем будущем", - заявил Путин.

Свободный перелет по льготной цене

Президент назвал недопустимой ситуацию, при которой в ряде регионов Дальнего Востока граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты. "У нас действует программа субсидируемых билетов на перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть России", - напомнил Путин. В текущем году она охватывает не только льготников, а всех жителей Дальнего Востока. "Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидию", - заявил Путин.

Путин отметил, что каждый год эти субсидии "с боем получаются в правительстве". "Послушайте: все граждане РФ, мы все проживаем в одной стране. И нам нужно обеспечить связанность территорий и свободные передвижения граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", - сказал он. Президент поручил минфину и минтрансу "подумать над этим и предложить решение". Он подчеркнул, что льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года. "Для этого, конечно, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в период высокой нагрузки", - сказал глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты не только по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" планирует увеличить перевозки в 2023-2024 годах, но нуждается в дополнительном субсидировании. "Предлагаем на 2023-2024 годы с учетом планов компании по раскатке новых маршрутов и увеличению количества пассажиров по социальным маршрутам увеличить размер субсидии: на 2023 год - это 7,11 млрд, на 2024 год - 7,85 млрд рублей", - сказал первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Он также предложил ограничить число льготных авиабилетов на человека для перелетов в ДФО. По его словам, это требуется из-за того, что многие льготные билеты покупаются в бизнес-целях, а программа ориентирована на социальные перевозки.

Людям нужны больницы и врачи

Проблемы в системе здравоохранения Дальнего Востока также оказались в центре обсуждения. Путин считает необходимым обновить систему первичного звена и обеспечить программу медицинской реабилитации переболевших коронавирусом. Президент также указал на то, что на Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми достигает сотни километров, и "действующая модель финансирования здравоохранения здесь хромает, людям не всегда доступна качественная медицинская помощь". По словам президента, оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов оставляет желать лучшего. "Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хотя и правильно сформулированные, и написанные. Ему нужны поликлиника, больница, ему нужен медицинский центр, какой-то даже скромный ФАП, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование", - подчеркнул Путин.

Людям, которые здесь живут или планируют приехать, нужны не только рабочие места, но и комфортные условия жизни

Правительство должно представить по этому поводу свои предложения, поручил глава государства. Президент также обратил внимание на необходимость проработки программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом. "Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона, во всяком случае тех, кому это необходимо", - заявил Путин.

Обеспеченность медиками на Дальнем Востоке выше среднего по РФ, но этого мало, согласился министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в ДФО на 13 процентов увеличился прием абитуриентов на медицинские специальности. "Увеличены выплаты в рамках программ "Земский доктор", "Фельдшер", это действительно увеличило сегодня число участников на 30 процентов", - добавил министр.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что для обеспечения доступности медпомощи регионы вынуждены содержать организации, не соответствующие нормативам минздрава. Так, вместо ФАПов и врачебных амбулаторий функционируют районные больницы, но они не получают достаточного финансирования на свое содержание, так как не могут выполнить нормативные объемы медпомощи из-за низкой численности населения. Путин заявил, что форму обеспечения медпомощи в малых населенных пунктах нужно менять. "Надо подумать над этим, как это сделать так, чтобы это соответствовало реалиям, жизни соответствовало, а не нашим каким-то представлениям о том, как хорошо было бы, если бы достаточно было этих ресурсов", - сказал президент. Президент также поручил сделать здравоохранение ДФО отдельным направлением работы Госсовета. Возглавить подкомиссию он поручил губернатору Магаданской области Сергею Носову.

Поддержка детей: от рождения до окончания школы

Демографическая ситуация на Дальнем Востоке - "важнейшая задача". Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил распространить опыт Сахалинской области, где при рождении третьего ребенка выплачивают 1 миллион рублей, на все регионы Дальневосточного федерального округа. "В Сахалинской области с 2014 года реализовывалась программа выплат в связи с рождением третьего ребенка. В течение трех лет Сахалин вышел с коэффициента рождаемости 1,5 на один из самых высоких показателей в стране - два", - сказал он. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что только недавно был принят целый пакет мер поддержки семей с детьми во всей стране.

Путин в свою очередь заявил, что необходимо подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно на Дальнем Востоке. "Так же, как мы создаем в экономике наиболее привлекательные условия, чтобы здесь капиталы вкладывали, так же и нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, ни как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать", - сказал он. Президент также считает, что мер поддержки детей в России недостаточно. "Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать", - поручил он.

Сельскому хозяйству - компенсировать ущерб

Отдельной темой на совещании прозвучала необходимость поддержки регионов ДФО, которые пострадали от стихийных бедствий. Путин поручил губернаторам регионов, где из-за погодных условий нанесен ущерб сельхозпроизводителям, оперативно представить все расчеты в правительство. Он также предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что "в некоторых регионах, как в Амурской области, пока не готовы коллеги к тому, чтобы представить необходимый объем документов для реализации мер поддержки и получения поддержки". "Прошу вас иметь это в виду и оперативно отреагировать в тот момент, когда эти документы будут подготовлены", - поручил президент. Патрушев в свою очередь сообщил, что ущерб сельскому хозяйству пяти регионов Дальнего Востока от стихийных бедствий составил порядка 830 млн рублей. По словам министра, компенсация аграриям возможна по договорам страхования, но в пострадавших территориях они не заключались. Тем не менее компенсировать ущерб можно из резервного фонда правительства РФ, добавил министр.

Люди должны приезжать сюда, а не уезжать

Выступавшие на совещании губернаторы говорили о необходимости дополнительных субсидий на развитие регионов, на новые программы и проекты на Дальнем Востоке. Министр финансов Антон Силуанов указал на то, что ДФО необходимы условия для развития, а не субсидирование. "Когда мы говорим о том, что давайте больше денег дадим на поддержку регионов, мне кажется, здесь все-таки надо говорить об удочке, давать деньги инвестиционного плана, развивать экономику", - пояснил Силуанов. "Наша задача - создать условия для развития. Для этого есть специальные налоговые режимы, работают они, и сегодня об этом говорили, хорошо работают. Есть специальная программа, которая наполняется и увеличивается по объему финансирования, и эта программа как раз направлена на развитие, на создание новых рабочих мест и, соответственно, налоговой базы и улучшение жизни людей", - добавил глава минфина. Он также подчеркнул, что большинство регионов ДВ имеют бюджетную обеспеченность выше средней.

Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить

В то же время Юрий Трутнев указал на обратную ситуацию. "Десять из 11 субъектов имеют уровень обеспеченности ниже среднего по России, а четыре субъекта - Еврейская автономная область, Камчатский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия - имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже минимального", - сказал он и заявил, что необходимо задействовать механизм межбюджетного выравнивания для поэтапного выхода из сложившейся ситуации.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что мер поддержки региона пока недостаточно. "Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток населения", - сказал глава государства. Путин констатировал, что темпы оттока людей сократились, но не прекратились. "Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо, - приезжали бы сюда, а не уезжали", - подчеркнул он. Он назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке России. "Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить", - сказал российский лидер. Для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей. При этом Путин призвал также пользоваться и тем, что уже есть. "Действительно, ресурсы выделяются немалые, и нужно их эффективно использовать", - подчеркнул он. По итогам совещания президент попросил всех его участников принять участие в подготовке поручений.