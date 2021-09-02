"Восточный Порт" успешно внедряет инновации

Пандемия короновируса снизила активность на мировом рынке угля, что не могло не сказаться на работе угольных портов. Тем не менее в 2020-м году "Восточный Порт", расположенный на юге Приморского края, выполнил все основные производственные показатели и выдал на экспорт около 27-ми миллионов тонн высококачественной угольной продукции - на полтора миллиона тонн больше, чем в 2019-м году. Грузооборот компании составляет 14 процентов всего экспорта угля через морские порты России.

Чтобы это стало возможным, предприятие вкладывает значительные средства в модернизацию производства, внедрение в производственный процесс оборудования, обеспечивающего высокую экологическую безопасность и экономическую эффективность. Среди инновационных решений, например, многоступенчатая магнитная очистка угля, быстрая загрузка крупнотоннажных судов дедвейтом до 180 тысяч тонн, высокотехнологичная выгрузочная и складская техника, вагоноразмораживатели с инфракрасными излучателями и многое другое. Предприятие достигло наилучшего уровня промышленной экологии среди угольных портов России.

О планах новых инвестиционных проектов, в том числе и совместных с "Российскими железными дорогами", о том, как "Восточный Порт" решает проблемы экологической безопасности, в интервью "Российской газете" рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам "Уральской горно-металлургической компании" Ирина Ольховская.