Замглавы Минэнерго выступил за расчет цен на энергию по себестоимости

Минэнерго выступает за то, чтобы ценовые характеристики в энергетике отражали реальную себестоимость производства продукции на конкретной территории. Об этом заявил замглавы ведомства Павел Сниккарс в интервью "Российской газете" на Восточном экономическом форуме, комментируя вопросы перекрестного субсидирования в отрасли.

"Если где-то достаточно дешевая генерация, есть избыток электроэнергии, конкуренция, то цена будет снижаться. Это правильный рыночный сигнал, правильное построение системы", - пояснил чиновник.

Сейчас ряд предприятий Арктической зоны и Дальнего востока, которые и так имеют налоговые льготы, платят по пониженным тарифам. В свою очередь, нагрузка на промышленность в Европейской части России, на Урале и Западной Сибири, которая платит налоги в полном объеме, часто увеличивается.

"С точки зрения Дальнего Востока - вопрос был в запуске экономики региона и большего промышленного развития. Правительством принято это решение, оно утверждено на уровне федерального закона, поэтому пока будет реализовываться. Но мы считаем, что перекрестное субсидирование - особенность экономической политики, но мы бы хотели, чтобы оно постепенно снизилось", - добавил Сниккарс.