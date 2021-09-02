Вице-президент "Норникеля" рассказал на ВЭФ о реновации Норильска

Сегодня на стартовавшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-президент ГМК "Норильский Никель" Андрей Грачев рассказал о реновации Норильска.

Речь идет не просто о реновации: "Норникель" совместно с Минвостокразвития РФ, правительством Красноярского края и мэрией Норильска занимается комплексным развитием города. Создаются социальные объекты, обновляется коммунальная инфраструктура и электросетевое хозяйство. В работы по этим и другим направлениям компания вкладывает десятки миллиардов рублей. По словам Андрея Грачева, только в рамках четырехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии города компания инвестирует более 80 миллиардов.

Уже начато строительство поликлиники на 1100 посещений в сутки, пожарного депо, готовится площадка для современной школы на 1100 мест и двух девятиэтажных домов. Кроме того, определены участки для возведения трех десятиэтажных домов - утверждены документы, и до конца года участки будут поставлены на кадастровый учет.

Вице-президент "Норникеля" также рассказал, что специалисты компании разработали программу по снижению антропогенной и техногенной нагрузки на природу Норильского промышленного района. Программа очистки рассчитана на десять лет и предполагает вложение 40 миллиардов рублей. Эта часть Таймыра освободится от более чем 450 заброшенных зданий и сооружений, от почти полутора миллионов тонн отходов производства, от двух миллионов тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома.

Андрей Грачев добавил, что компания активно поддержала общероссийский проект "Чистая Арктика", и теперь корпоративные волонтеры очищают северные территории от скопившегося бытового и промышленного мусора.