Глава РСТ рассказал о ценах на отдых в Краснодарском крае

Цены на отдых в Краснодарском крае начали снижаться. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в интервью "Российской газете" на Восточном экономическом форуме.

"Кубани сейчас приходится конкурировать не только с Турцией, как месяц назад, но и с Египтом. Ситуация стабилизировалась, ажиотажный спрос ушел и ситуация в крае сейчас стабильная. Во время ажиотажного спроса цены поднимались достаточно высоко, можно даже было говорить о поднятии цен в условиях недобросовестной конкуренции. По этим фактам были приняты меры Ростуризмом, сейчас цены пришли в нормальное состояние", - пояснил эксперт.

По его словам, сейчас турпоток на курорты Краснодарского края начал восстанавливаться. Кроме снижения цен, на это повлияла масштабная вакцинация в стране.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 27 августа увеличил число прямых рейсов из Москвы на египетские курорты с трех до пятнадцати в неделю. Разрешения на полеты из Москвы от Росавиации получили несколько авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", S7 и " Уральские авиалинии ". До этого на курорты Египта летали только авиакомпании "Россия" и Egyptair с египетской стороны.