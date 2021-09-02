Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт

Россия увеличит генерацию энергии за счет возобновляемых источников на 7 гигаватт, сообщил в интервью "РГ" замминистра энергетики Павел Сниккарс на площадке Восточного экономического форума.

"Мы рассчитываем, порядка 7 гигаватт дополнительных мощностей принесет вторая программа или даже больше", - сказал Сниккарс. (Россия сейчас потребляет около 150 гигаватт энергии - прим. ред.)

По словам представителя Минэнерго, на поддержку генерации энергии за счет возобновляемых источников до 2030 года будет направлено около 360 млрд рублей. Для получения поддержки компании будут отбираться на конкурсной основе.

При этом, в России достаточно хорошо локализовано производство комплектующих для генерирующих станций - ветряков, солнечных батарей. Благодаря этому генерация "зеленой" энергии будет увеличиваться, заметил Павел Сниккарс.