2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
02.09.2021 03:53
Текст: Евгений Гайва

Ростуризм: Мастер-планы будут основой для изменений в градостроительной документации

Разрабатываемые сейчас мастер-планы территорий станут основой для внесения изменений в градостроительную документацию, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на площадке Восточного экономического форума.
Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

"По сути это такой, с одной стороны, стратегический документ, но очень прикладной, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в градостроительные материалы, градостроительные документы тех или иных территорий", - сказала глава Ростуризма в ходе сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Она пояснила, что мастер-планы - это системные документы, которые позволят правильно, качественно и с наибольшей выгодой для территории и проживающих здесь людей планировать и сформулировать стратегические приоритеты той или иной территории. Мастер-план дает инвестору понимание инвестиционных лотов. Сейчас у нас таких лотов практически нет, уточнила Догузова.

Также в рамках туристских территориальных проектов будет выработаны уникальные дизайн-коды курортной среды, проведен брендинг территорий, маркетинговые исследования. Такая работа в туризме никогда ранее не проводилась, заметила Догузова.

По ее словам, до конца следующего года будет создан мастер-план территории на Дальнем Востоке. Ориентировочно этот процесс занимает 12 месяцев.

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