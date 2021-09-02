Ростуризм: Мастер-планы будут основой для изменений в градостроительной документации

Разрабатываемые сейчас мастер-планы территорий станут основой для внесения изменений в градостроительную документацию, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на площадке Восточного экономического форума.

"По сути это такой, с одной стороны, стратегический документ, но очень прикладной, по итогам которого мы будем вносить предложения по внесению изменений в градостроительные материалы, градостроительные документы тех или иных территорий", - сказала глава Ростуризма в ходе сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".

Она пояснила, что мастер-планы - это системные документы, которые позволят правильно, качественно и с наибольшей выгодой для территории и проживающих здесь людей планировать и сформулировать стратегические приоритеты той или иной территории. Мастер-план дает инвестору понимание инвестиционных лотов. Сейчас у нас таких лотов практически нет, уточнила Догузова.

Также в рамках туристских территориальных проектов будет выработаны уникальные дизайн-коды курортной среды, проведен брендинг территорий, маркетинговые исследования. Такая работа в туризме никогда ранее не проводилась, заметила Догузова.

По ее словам, до конца следующего года будет создан мастер-план территории на Дальнем Востоке. Ориентировочно этот процесс занимает 12 месяцев.