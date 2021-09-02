В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян

В России от коронавируса привились более 45 млн человек. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, пишет "Интерфакс".

"На сегодняшний день у нас в стране провакцинировано более 45 млн россиян", - сказал он.

Фисенко подчеркнул, что дефицита вакцин от коронавируса в стране нет, россиянам доступны все четыре препарата, которые разработаны российскими учеными: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".

Однако темпы вакцинации в регионах разные. По словам замминистра, коллективный иммунитет не наберется сам по себе, прекратить распространение коронавируса можно только тогда, когда этого захочет большинство граждан. "Сегодня мы должны сделать свой выбор в пользу вакцинации, чтобы быть защищенными от коронавируса", - подчеркнул он.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, необходимо, чтобы число привитых граждан составило 80% от всего населения.