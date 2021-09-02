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Экономика
02.09.2021 04:09
Текст: Евгений Гайва

В рамках нацпроекта по туризму привлекут 600 млрд рублей частных инвестиций

Более 600 миллиардов рублей частных инвестиций планируется привлечь в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщила на площадке Восточного экономического форума руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
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"До 2024 года в нацпроекте заложено 199 миллиардов рублей. Мы на эти деньги должны будем привлечь более 600 миллиардов частных инвестиций", - сказала Догузова в ходе сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".

Она отметила, что, наряду с разработкой в рамках нацпроекта мастер-планов территорий для привлечения инвестиций, Ростуризм не будет останавливать ту инвестиционную активность, которая уже есть. Это будут два параллельных процесса.

Например, уже запущен новый инструмент Ростуризма - субсидирование процентной ставки. Он позволит привлечь 285 миллиардов частных денег, заметила Догузова. "Этот тот объем, который мы видим сейчас, та потребность бизнеса на субсидирование процентной ставке, на которую, кстати, заложено около 19 миллиардов рублей до 2024 года", - пояснила она.