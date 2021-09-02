В Ростуризме рассчитывают на продление детского туристического кешбэка

Решение о продлении программы детского туристического кешбэка пока не принято, однако Ростуризм рассчитывает на ее продление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА новости.

"Мы очень рассчитываем, что программа будет продолжена", - сказала она на полях Восточного экономического форума.

По словам главы Ростуризма, программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря рассчитывалась на один год. Она стартовала 25 мая. Приобрести поездки можно было до 31 августа без ограничения их числа на одну семью. То есть с каждой купленной путевки можно получить возврат.

При этом все путевки можно было оплатить одной карточкой "Мир", так как количество транзакций не ограничено. Деньги возвращались на нее автоматически в течение пяти рабочих дней. Возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

Кроме того, вернуть часть потраченных средств можно вплоть до 20 октября, при условии, что ребенок вернется из лагеря до 15 сентября. Заявление можно подать на портале госуслуг, его статус отслеживать в личном кабинете.