В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке

Сбербанк и другие российские финансовые организации на прошлой неделе столкнулись с мощнейшей в мире атакой хакеров. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, компания успешно отразила атаку в автоматическом режиме. При этом некоторые финансовые организации имели "потери в работоспособности".

"У нас не было остановки ни на одну секунду наших сервисов. Но мощность атаки позволяет делать вывод о том, что, не имея такой защиты, как у нас, другие организации бы точно могли остановить свою работу", - отметил топ-менеджер Сбербанка, слова которого цитируют РИА Новости.

Кузнецов добавил, что банку известно, откуда действовали злоумышленники.