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Экономика
02.09.2021 13:21
Текст: Василий Кошкин

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сбербанк и другие российские финансовые организации на прошлой неделе столкнулись с мощнейшей в мире атакой хакеров. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Фото: iStock
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По его словам, компания успешно отразила атаку в автоматическом режиме. При этом некоторые финансовые организации имели "потери в работоспособности".

"У нас не было остановки ни на одну секунду наших сервисов. Но мощность атаки позволяет делать вывод о том, что, не имея такой защиты, как у нас, другие организации бы точно могли остановить свою работу", - отметил топ-менеджер Сбербанка, слова которого цитируют РИА Новости.

Кузнецов добавил, что банку известно, откуда действовали злоумышленники.