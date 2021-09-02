В США задумались о производстве "Спутник V"

Производить российскую вакцину "Спутник V" на экспорт в третьи страны могут начать в США. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил руководитель Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко.

Он отметил, что в этом заинтересованы многие фармацевтические компании США. Сейчас они ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины "Спутник V".

По словам Родзянко, российский препарат все больше получает международное признание. Однако в США его официально не признали, поэтому производить там "Спутник V" собираются для того, чтобы поставлять в третьи страны.

Между тем, сегодня российская вакцина зарегистрирована в 70 государствах, общее население которых составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли. Она создана в центре им. Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Доказана ее высокая безопасность, статья об этом опубликована в научном журнале The Lancet. В ней говорится, что препарат хорошо переносится в том числе в возрастной группе старше 60 лет, а все побочные эффекты, которые могут быть после вакцинации - легкие и краткосрочные: длятся менее двух дней.