Вакцинные туры в России могут запустить до конца года

Иностранцы смогут приезжать в Россию за прививкой от COVID-19, возможно, уже в этом году. Глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума сообщила, что ведомство планирует запустить в ближайшее время программу вакцинного туризма. Для участия в ней приглашаются все страны, с которыми к моменту запуска "вакцинных" туров будет запущено регулярнее авиасообщение.

"Таких стран сейчас 60", - сказала Догузова.

Между тем, с 12 августа вакцинация против коронавируса иностранных граждан стартовала в Санкт-Петербурге. До этого привиться в нашей стране могли только граждане России по паспорту и полису.

За рубежом спрос на вакцинацию российскими препаратами растет, отмечают в Российском фонде прямых инвестиций. Ради этого в Россию готовы приехать несколько тысяч иностранцев.

Сегодня привиться от коронавируса в нашей стране можно вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" от центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" , а также "Ковивак" Центра имени Чумакова.