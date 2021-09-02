Виталий Мутко рассказал о новых льготах для ипотечников

Заемщикам, покупающим квартиру в экологичном доме, будут предоставлять поддержку при получении ипотеки. Об этом рассказал в интервью "РГ" гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

ДОМ.РФ сейчас работает над развитием так называемых "зеленых кредитов". "Речь идет о проектах, которые строятся с использованием так называемых зеленых стандартов. Если застройщик это использует, он может получить соответствующую поддержку", - сказал Мутко.

Скоро ДОМ.РФ предложит такой продукт. "Если гражданин берет ипотеку на покупку в таком доме квартиры, он тоже может получить такую поддержку", - добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Здания, построенные по "зеленым стандартам", должны быть более экологичными и экономичными, а само строительство наносит меньше вреда окружающей среде.

"Зеленый стандарт" находится в стадии проработки, сообщает ДОМ.РФ. Определена структура, прорабатываются обязательные и дополнительные критерии. При включении "зеленого" стандарта в план Росстандарта на 2022 год, планируется вынести документ на общественные слушания к началу декабря нынешнего года. ДОМ.РФ предложил разработать стандарты проектирования, строительства и эксплуатации "зеленых" многоэтажек за свой счет.

Правительственная комиссия по региональному развитию дала поручение Минстрою, ДОМ.РФ и ФАЙ "ФЦС" организовать работу по интеграции элементов "зеленого" строительства в нормативные технические документы. ДОМ.РФ, в частности, направил официальные письма в Минстрой с предложением дополнить свод правил "Тепловая защита зданий" ссылкой на действующий "зеленый" ГОСТ по "зеленым" крышам, а также свод правил "Здания жилые многоквартирные" термином "Зеленое" многоквартирное жилое здание.