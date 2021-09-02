Замминистра транспорта: Беспилотные суда запустят к 2024 году

Первые беспилотные суда запустят в России к 2024 году, рассказал в интервью "Российской газете" на площадке Восточного экономического форума заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Мы планируем первый проект запустить в 2023-2024 гг между крупными портами в Калининграде и Санкт-Петербурге", - сказал он.

Как пояснил Богданов, на первом этапе в России будут запускать исключительно грузовые суда.

Россия следует мировым трендам. Подобные проекты уже существуют за рубежом, отметил Богданов. В этом году в Норвегии планируется запустить полностью безэкипажный паром между двумя островами, привел он пример.