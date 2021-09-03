"Колмар" остановил отток населения из Нерюнгринского района

Один из первых "Дальневосточных кварталов" появится в якутском городе Нерюнгри. Строительство ведет угледобывающая компания, ведь благодаря ее деятельности на юге Якутии заметно прибавилось жителей. Как этого удалось добиться, рассказывает председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Анна Евгеньевна, "Колмар" - традиционный участник Восточного экономического форума. Что дает компании представительство на ВЭФ?

Анна Цивилева: Мы действительно являемся регулярными участниками форума на протяжении нескольких лет.

ВЭФ дает нам новые контакты, возможность пообщаться с нашими коллегами, партнерами, в том числе иностранными. Например, были встречи с руководством наших контрагентов из Китая, Японии, Южной Кореи. И это очень важно нам и для инвестирования, и для продвижения нашей продукции на внешние рынки.

В этом году была очень интересная площадка с Индией, которая сейчас является и для нашей компании, и для России в целом стратегическим партнером. На ней присутствовал министр угольных ресурсов Индии, и мы беседовали о возможностях сотрудничества.

На наш взгляд, власть дает очень важный посыл для взаимодействия бизнеса разных стран. Для нашей компании, особенно с открытием порта в поселке Ванино и появлением возможности загрузки крупнотоннажных судов, перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона становится очень интересным. Мы реализуем три крупных инвестиционных проекта по добыче, переработке и транспортировке угля на Дальнем Востоке, а главными потребителями являются крупнейшие металлургические компании из стран АТР. Мы уже отправили туда крупные партии, и российский уголь завоевывает Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, на Восточном экономическом форуме мы имеем возможность донести до власти наши проблемы и чаяния как инвестора, как бизнеса, который ведет крупные инвестиционные программы в труднодоступных регионах Дальнего Востока. Не секрет, что у территории, где мы работаем, есть особенности: и тяжелый климат (три месяца в году температура падает до минус 50 градусов), и высокогорье - 800 метров над уровнем моря, и малая плотность населения. Южная Якутия по площади больше Индии, а проживает здесь всего 900 тысяч человек.

И, конечно же, мы нуждаемся в кадрах, потому что предприятие растет, развивается. Ежегодная потребность компании - несколько тысяч высококвалифицированных специалистов. Мы максимально задействуем возможности республики, но этот дефицит не восполняется кадрами, которые проживают в Якутии. И мы вынуждены ездить по регионам-донорам для того, чтобы привлечь людей для работы на постоянной основе на нашем предприятии и проживания в нашем районе. Такую возможность ВЭФ тоже дает: он популяризирует нашу компанию, в том числе доносит информацию до наших потенциальных работников.

Год назад в Нерюнгри был заложен первый камень, положивший начало строительству микрорайона для работников "Колмара". Глава минвостокразвития Алексей Чекунков назвал его образцом "Дальневосточного квартала". Как продвигается реализация этого проекта?

Анна Цивилева: Мы как никто заинтересованы в том, чтобы этот проект завершен как можно быстрее, потому что впервые за многие годы отток населения из нашего Нерюнгринского района прекратился и начался активный приток людей.

"Колмар" уже скупил все имеющееся жилье в районе, арендовал весь возможный фонд для наших сотрудников, пять наших общежитий переполнены.

В заложенном в прошлом году квартале ведется строительство первых двух многоквартирных домов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, До конца года планируем их сдать. К 2023-му сдадим еще четыре многоквартирных дома общей площадью 14,5 тысячи "квадратов". Третьим этапом станет сооружение к 2024 году трех домов площадью 11,5 тысячи квадратных метров. Это действительно будет "Дальневосточный квартал" не только с жилыми зданиями, но и с хорошей инфраструктурой, детскими площадками, парками, скверами. Мне кажется, он станет не только настоящим подарком для жителей Нерюнгринского района, но и значимым объектом для всей Республики Саха (Якутия).

Ваша компания совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создает отраслевой центр компетенций. В чем задача этого учреждения?

Анна Цивилева: Сегодня на Восточном экономическом форуме совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, компаниями "Петропавловск" и "УргалУголь" мы подписали соглашение о создании Межрегионального центра компетенций горной отрасли, гарантирующего формирование трудовых ресурсов в достаточном количестве и достаточного качества.

Конечно же, мы заинтересованы в подготовке кадров. По мере роста нашего производства нам надо действовать на опережение, обучая молодых специалистов. Причем специалистов, обладающих конкретными навыками, квалификацией, чтобы они могли работать на высокотехнологичном оборудовании, которым оснащены наши предприятия. Благодаря закупке этого оборудования труд горняков становится менее опасным и более "цифровым", но от этого не перестает быть тяжелым и сложным. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди были максимально подготовлены профессионально.

С рядом вузов Дальнего Востока мы заключили договоры. Там будут готовить для нас специалистов не массово, а по мере необходимости. Мы, кстати, лоббируем сейчас предоставление для этой цели и бюджетных мест.

"Колмар" гарантирует выпускникам трудоустройство по окончании вузов, ссузов. Мы выплачиваем стипендию, и практика на нашем предприятии оплачиваемая, чтобы студенты могли руками поработать и понять, интересно это им или нет.

Подготовка специалиста определенной квалификации для работы на нашем высокотехнологичном оборудовании немалых затрат времени и средств. Поэтому мы привлекаем работников социальными льготами, строительством жилья, заработной платой специалистов, чтобы они осели в Якутии и жили здесь долгие годы со своими семьями, со своими детьми. Кстати, средний возраст наших сотрудников - 39 лет.

В этом году Якутию охватили небывалые лесные пожары. Какую поддержку оказал республике "Колмар" в борьбе с огнем?

Анна Цивилева: Природные пожары, которые наносят значительный урон якутской природе, до Нерюнгринского района не дошли, потому производство у нас не останавливалось. Но мы не могли не откликнуться и не помочь тем, кого эта трагедия коснулась.

В республике есть населенные пункты, которые полностью выгорели. Зима на носу, а она в Якутии приходит очень быстро. И люди оказались в очень тяжелом положении - где они будут зимовать, как они будут жить.

На нашем предприятии создан женский совет, который активно подключился к организации помощи. Был организован пункт по сбору вещей и бытовой техники для погорельцев, которые мы направили в волонтерский центр

"Колмар", как и многие компании Дальнего Востока, вложил свои средства в борьбу с огнем. Мы выделили софинансирование на счет Центра по работе с волонтерами РС (Я) в рамках пожертвования на тушение лесных пожаров. Кроме того, взяли на себя ответственность по приобретению домокомплектов или строительных материалов для передачи или срочного возведения домов и бытовых построек в тех районах, где произошли наиболее сильные разрушения от стихии.

"Колмар" участвует в развитии промышленного туризма в Республике Саха. Чем это направление интересно компании?

Анна Цивилева: Я вам больше скажу: мы создали собственную туристическую компанию. Назвали ее "Колмар Тур".

Она, с одной стороны, помогает сотрудникам нашего предприятия организовать свой досуг и отдых, с другой - привлекает туристов в регион. Мы столкнулись с таким удивительным фактом, что россияне мало знают о возможностях путешествий по России, тем более по Дальнему Востоку. А ведь у нас очень много интересных мест, достойных внимания, есть эко-туризм, экстрим-туризм, прекрасная рыбалка, сплавы.

Мы все делаем для того, чтобы рассказать о нашей стране и привлечь интерес россиян к нашему региону. Хотим показать, что здесь можно жить, можно работать, можно отдыхать.

Промышленный туризм - это новое направление, которое для нас интересно тем, что мы знакомим людей со своим производством. Хотим показать, чем живет угольная промышленность, как работают шахтеры, и возродить уважение к этой профессии. А может, кто-то и выберет эту профессию, в которой сегодня многое строится на цифровом оборудовании и современных IT-программах. Для молодежи, которая хочет приобрести опыт, знания и навыки настоящей жизни, как раз и создаем эти туристические программы. Но с соблюдением всех требований техники безопасности.