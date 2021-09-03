2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
03.09.2021 16:46
Текст: Марина Трубилина
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала о модернизации коммунальных сетей

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова об ипотеке, развитии рынка арендного жилья и модернизации коммунальных сетей.