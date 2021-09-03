2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
03.09.2021 16:40
Текст: Евгений Гайва
Видео: Александр Шансков, Дмитрий Балта

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова об исполнении нацпроектов и эффективном расходовании бюджетных средств.