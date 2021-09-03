Глава Минтруда назвал средний возраст предпринимателя в России

Доля молодежи среди россиян, занимающихся предпринимательской деятельностью, составляет 30 процентов. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума.

"При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет", - отметил министр.

Ранее в России упростили процедуру подачи документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно новым правилам, заявителю или его уполномоченному лицу не требуется самостоятельно представлять документы в регистрирующий орган. Эта функция возложена на нотариуса.