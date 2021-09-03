Глава Ростуризма назвала период действия программы кешбэка в следующем году

Программа туристического кешбэка в следующем году будет действовать только в период "низкого" сезона, рассказала "Российской газете" в кулуарах Восточного экономического форума руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Как мы предполагаем, в следующем году кешбэк будет работать исключительно на периоды низкого туристического спроса. Это зима - весна, начиная с 15 января по апрель включительно и далее начиная с октября по середину декабря. То есть на период с мая по сентябрь включительно, как мы предполагаем, кешбэк распространяться не будет", - сказала Догузова.

Она отметила, что мера изначально задумывалась как антикризисная поддержка отрасли. Но это гибкий механизм, который постоянно "донастраивается". В 2021 году ситуация была сложная, в определенный период оказалась закрытой Турция. Потому часть программы кешбэка работала даже в июне, который в общем-то не относится к "низкому" сезону, заметила глава Ростуризма.

По ее словам, в ведомстве также есть понимание, что глубина бронирований сейчас небольшая, то есть туристы предпочитают приобретать туры ближе к дате поездки. Потому в конце августа окно продаж продлили на две недели. Этот срок был обусловлен наличием средств. По расчетам, оставшихся 400 млн рублей хватит как раз на этот период, пояснила Догузова.

"Сейчас мы пришли к целостному видению кешбэка. Как системная мера он будет работать на низкий сезон в следующем году", - сказала она.

Программа возврата части стоимости туров по России или бронирований отелей в стране была запущена в августе прошлого года. По условиям программы оплатить тур, круиз или отель нужно картой "Мир". На нее же вернется 20% стоимости покупки, максимально 20 тысяч рублей.

Сейчас проходит четвертый этап программы. Купить тур с кешбэком можно до середины сентября. Отправиться в путешествие по России можно будет с 1 октября по 24 декабря.

Всего в этом году по программе туристического кэшбэка было куплено туров на 32,4 млрд рублей.