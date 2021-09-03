Глава РЖД рассказал о росте стоимости модернизации БАМа и Транссиба

Затраты на реализацию второго этапа проекта по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали увеличились на 57 млрд рублей из-за роста стоимости металла. Об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на площадке Восточного экономического форума.

"Повышается стоимость металлопроката. За последние полгода мы видим рост порядка 30-40%. Это повлияет на стоимость проекта. На сегодняшний момент совет директор новую стоимость утвердил. Стоимость была 720, сейчас будет 777 млрд рублей. Мы будем соответственно сейчас рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - сказал Белозеров в ходе сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов". Изменение стоимости металлов он назвал "черным лебедем" инвестпроекта.

Как заметил глава РЖД, первый этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне реализуется с 2012 по 2021 год, то есть уже девять лет. "Нам сегодня кажется, что даже для большой инфраструктуры такие сроки реализации нужно сокращать. Мы разговаривали с вице-премьером Хуснуллиным. Самые большие стройки нужно стараться заканчивать с начала проектирования до конца за четыре - максимум пять лет, когда понятна процедура понятно, сколько стоят деньги, технологии", - сказал Белозеров. Он добавил, что уже начинаются работы по второму этапу проекта.

Проект по модернизации железнодорожных путей разбит на этапы. Первый этап будет закончен в 2021 году. Провозная способность должна быть увеличена до 144 миллионов тонн в год. На втором этапе предполагается к 2024 году увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 182 млн тонн. На третьем этапе, до 2035 года в ходе модернизации предполагается увеличить пропускную способность магистралей на Восточном полигоне до 240 млн тонн в год.

Первоначально завершить первый этап реконструкции планировалось в 2017 году. Затем срок был передвинут на 2021 год.