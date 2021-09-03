Глава Сбербанка Герман Греф назвал основные риски "зеленого" перехода для России. По его мнению, их шесть.

В числе ключевых - падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата РФ лидерства в мировой энергетике, потому что источники энергии будут другие, связанные с этим потери бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации энергетических компаний, включая потенциальные банкротства этих компаний.

Об этом он заявил во время своего выступления на Восточном экономическом форуме, который проходит сейчас во Владивостоке.

По расчетам Сбера, достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдется миру в 140 трлн долларов или 3% мирового ВВП в год.

По словам Грефа, возможные последствия для России к 2050 году от энергоперехода - это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050 - на 192 млрд. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - 52%, энергетического угля - 90%. Потенциальный ущерб ВВП составит 7,7% к 2035 году: 5 трлн рублей нефтегазовых доходов может потерять бюджет, а падение реальных доходов населения составит до 14%.